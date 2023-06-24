عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز تاريخي لمصر في بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

صدى البلد

 

حقق منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف إنجازا تاريخيا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أقيمت بمصر بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة.

و أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي استضافها حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي (  4 ذهبيات، و 4 فضيات  و 6 برونزيات) ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول الترتيب النهائي للبطولة.

بينما جاءت بعثة الاتحاد الدولي في المركز الأول برصيد 36 ميدالية (15 ذهبية 11 فضية 10 برونزيات) ثم اليونان في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية (6 ذهبيات و 6 فضيات وبرونزيتين).

ميداليات مصر في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف:


وجاءت الذهبيات لمصر عن طريق كل من: مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، وفريق 4*100 مونو بنين.


بينما جاءت الميداليات الفضية لمصر عن طريق كل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة.

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو و طارق حسن في سباق 50م سباحة تحت الماء و مهاب إيهاب  بسباق 800 م مونو أولاد.

يذكر ان  بطولة العالم للناشئين شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من مختلف قارات العالم.

وتنطلق غدًا بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف وتستمر حتى يوم 26 يونيو.

منتخب مصر ناشئي السباحة بالزعانف بطولة العالم للناشئين بطولة العالم للناشئين للسباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُتغيب من 8 أيام.. العثور على جثمان مُسن غارقًا في بحر شبين الكوم

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فضل يوم عرفة 2023 .. ودعاؤه المستجاب وحكم صيامه وثوابه

طارق فهمى: كلمة الرئيس بقمة التمويل تأكيد على ضرورة تصويب مسار الاقتصاد

أحمد موسى : إنشاء مولات تجارية بـ سور مجرى العيون | فيديو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

ماذا يفعل منقوع المر لبشرتك؟

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ