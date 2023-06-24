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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل صدى البلد : الاتحاد الأوروبي لم يدعم قوات فاجنر .. فيديو

مجدي يوسف
مجدي يوسف

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن موقف الدول الأوربية تجاه ما يجري الآن في روسيا، بسبب انشقاق قوات فاغنر ودخولها في حرب مع روسيا.

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وقال مجدي يوسف، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس المجلس الأوروبي، وصف ما يحدث في روسيا، أنه «شأن داخلي ليس لأوروبا دخل فيه»، كما أن العديد من الدول الأوروبية دعت رعاياها بترك روسيا والعودة إلى بلدانهم، خوفا من تفاقم الأوضاع.

وأضاف مجدي يوسف، مساء اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لم يدعم قوات فاغنر حتى الآن، وسوف يتم وضعها على قوائم الإرهاب، كما يرى أن ما يحدث في روسيا أمر غامض، كما أن هناك عدد من وزراء داخل الاتحاد الأوروبي يطالبون بدعم قوات فاغنر للتخلص من بوتين.

الاتحاد الأوروبي الإعلامي أحمد موسى الحرب الروسية الأوكرانية الدول الأوروبية برنامج على مسئوليتي قائد قوات فاجنر قناة صدي البلد

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