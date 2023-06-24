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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين يصف محاولة تمرد قائد قوات فاجنر: جريمة خطيرة وطعنة في الظهر

الرئي الروسي فلاديمير
الرئي الروسي فلاديمير بوتين وزعيم قوات فاجنر

أفادت فضائية العربية تقرير عن وصف بوتين لمحاولة تمرد قوات فاجنر، بأنها جريمة خطيرة وطعنة في الظهر هكذا وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تمرد قائد قوات فاجنر يفغيني بريغوجين متوعدا بمحاسبته بقسوة والدفاع عن البلاد، مؤكدا أنه لن يسمح بحدوث حرب أهلية.

وقال  فلاديمير بوتين:" الأعمال التي قسمتنا هي خيانة لشعبنا واللذين قاتلون الآن  في الجبهة هذه الكعنه في ظهر بلدنا وشعبنا لن ندعها تتكرر " الحرب الأهلية " وسنحمي شعبنا ودولتنا من أى تهديدات بما في ذلك الخيانة من الداخل وما نواجهه الآن هو الخيانة وأن أي اضطراب داخلي هو تهديد مميت لدولتنا".

دعا بوتين قوات فاجنر ل " التوقف عن جريمتهم" مؤكدا أنه أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو مؤكدا أنه أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو، للرد على التمرد المسلح وأتخاذ تدابير صارمة، لاستعادة النظام في روستوف.

وعلى الصعيد الآخر فإن المدينة الروسية التي دخلتها قوات " فاجنر" أعلم قائدها السيطرة على أخداف عسكرية فيها.

ذكر التمردين والخونه من قواته مضيفا أن وزير الدفاع سيرغي شويغو حول قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته بعد اتهامه "الدفاع الروسية" بقصف قواته في أوكرانيا ووزيرها ب " إخفاء الفي جثة" لمقاتليه في مرشحة وهو ما دفعه إلى التمرد والتوعد بالانتقام.

بوتين قوات فاجنر جريمة خطيرة طعنة في الظهر التمرد المسلح أوكرانيا الدفاع الروسية

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