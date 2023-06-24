طارق فهمى: كلمة الرئيس بقمة التمويل تأكيد على ضرورة تصويب مسار الاقتصاد

علق طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية على كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركتة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس.

وأكد طارق فهمى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أن كلمة الرئيس السيسى، حملت رسائل هامة للدول المتقدمة.

مضمون كلمة الرئيس

أوضح استاذ العلوم السياسية، أن مضمون كلمة الرئيس السيسى هو ضرورة تصويب مسار الاقتصاد الدولى، بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وأضاف طارق شوقى، أن القضية ليست الـ 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية كتمويل، وانما القضية هى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها.