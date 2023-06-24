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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيطريين : الـ 10 سنوات الأخيرة انتشرت الكلاب الشرسة بسبب المربين

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أن الكلاب بـ طبعها أليفة، ولا تسبب مشكلات، وأن المواطن أو المربي، هو من يحول الكلب لـ شرس بالتدريب. 

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وأضاف النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الـ 10 سنوات الأخيرة انتشرت الكلاب الشرسة، وأن هذا السلوك مستحدث، وجديد علي الشارع المصري.

ولفت إلى أن الشباب غير المسئول، يستغلون خوف البعض، ويقوم بتخويف المواطنين و البنات، ويقوم بتصوير فيديوهات وينشرونها علي السوشيال ميديا. 

 وأوضح أن القانون رقم  29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب، سيقلل من المشكلات الناتجة عن حيازة الحيوانات.

 

النقيب العام للأطباء البيطريين البيطريين نيفين منصور الكلاب الشرسة

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