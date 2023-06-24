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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور كبير لنجوم الفن في عزاء والد أروى جودة .. فيديو وصور

عزاء والد اروي جودة
عزاء والد اروي جودة

أقيم مساء اليوم عزاء والد الفنانة أروى جودة، والذي وافته المنية أمس الجمعة 23 يونيو، وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

حرص كل من المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعمرو يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

وشارك ايضا المنتج محمد حفظى، الفنانة صفاء أبو السعود ودرة والمخرج عمرو سلامة، والفنان صبري فواز، والفنان أحمد زاهر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان والدكتور اشرف زكي والفنان عمرو يوسف، وسيد رجب، والفنان هشام ماجد، والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم من نجوم الفن

وفاة والد أروى جودة

وكانت قد أعلنت أروى جودة وفاة والدها من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتبت: "إن لله وإن إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وقد حرص عدد كبير من الجمهور والمتابعين على مواساتها والدعاء لوالدها بالرحمة.


أحدث أعمال أروى جودة فيلم يوم 13 الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وكانت تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

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أروى جودة عزاء والد أروى جودة بحضور نجوم الفن مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

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