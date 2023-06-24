وزير المالية : نحتاج التعامل بالعملة المحلية مع دول آسيا وأفريقيا | فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية في التعامل مع الدول الآسيوية والأفريقية مثلما تحدث رئيس كينيا في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

معقبًا: "رئيس كينيا قال أنا محتاج الدولار في إيه، وأنا بتعامل مع جيبوتي، إيه اللي يدخل الدولار وسيط ما بينا" .



وتابع معيط، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت الآن جزء من بنك التنمية الخاصة بمنظمة البريكس، وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك.

مؤسسات تمويلية



وأشار إلى أنه سعيد بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل بنك التنمية الخاصة بمنظمة بريكس، والبنك الإفريقي، لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الإفريقية.



وتابع أن الأزمات المتواجدة حاليًا في الكثير من الدول حدثت بسبب ظروف خارجية مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم الخارجية التي أثرت سلبًا على الدول النامية.



ولفت إلى أن مصر تتعرض لعقبات كل فترة منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أن الموجة الحالية من العقبات الاقتصادية مستمرة منذ 3 سنوات، وتعاملت معها الدولة بشكل جيد في أول عامين، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات على الأرض للتعامل مع الآثار السلبية لهذه العقبات ، معقبًا: "لدي ثقة في استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي من خلال اتخذا بعض الإجراءات".

وأشار إلى أن ما حدث في مصر من الممكن البناء عليه بمجرد الخروج من الازمة الحالية خلال الموازنة الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل 2023/2024، مشيرًا إلى أن الدولة مدركة الأثار السلبية على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ، والدولة تتحرك في اتجاه تخفيف الأسعار.