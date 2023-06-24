اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

تعد القيلولة من أكثر الأمور الشائعة خلال فصل الصيف وهى عبارة عن نوم مدة قصيرة خلال ساعات النهار .. فما تأثيرها على الجسم ؟

وفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك إذا كنت محرومًا من النوم أو تبحث عن طريقة للاسترخاء فحسب، فلعلك تفكر في القيلولة، لكن إذا فعلتها في وقت غير صحيح أثناء النهار أو لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية

ما فائدة القيلولة؟



يحصل الأشخاص عند نوم فترة القيلولة العديد من المزايا للبالغين الأصحاء، بما في ذلك:

الاسترخاء

تقليل الإجهاد

زيادة اليقظة

تحسن في المزاج

أداء أفضل

ردود فعل أسرع وذاكرة أفضل

علاج لضعف التركيز



ما أضرار القيلولة؟



لا تناسب القيلولة كل الأشخاص، فبعض الأشخاص قد يتعذر عليهم النوم أثناء النهار أو يواجهون مشكلات في النوم في أي مكان غير غرفة نومهم الخاصة، وقد يكون لنوم القيلولة آثار سلبية مثل:

قصور النوم

قد تشعر بالترنح والارتباك بعد الاستيقاظ من نوم القيلولة.

مشكلات في النوم ليلاً

لا يؤثر نوم القيلولة لمدة قصيرة عمومًا في جودة نوم معظم الأشخاص ليلاً، ولكن إذا واجهت أرقًا أو كان نومك ضعيف الجودة ليلاً، فقد تتفاقم هذه المشكلات بسبب نوم القيلولة، وقد يؤثر لفترة طويلة أو لعدة مرات على النوم ليلاً.



إذا كان الشخص يعاني زيادة الحاجة إلى القيلولة ولا يوجد سبب واضح للإرهاق الطارئ حديثًا في الحياة، ينبغي التحدث إلى الطبيب. قد يكون الشخص يتناول دواء أو لديه اضطراب في النوم أو حالة طبية أخرى تتسبب في اضطراب نومه ليلاً.

أفضل طريقة لأخذ القيلولة



للحصول على أقصى استفادة من القيلولة، اتبع هذه النصائح:

مدة القيلولة

احرص على قصر نوم النهار على أن تكون القيلولة لمدة 10 إِلى 20 دقيقة وكلما زادت مدة القيلولة، زادت احتمالية الشعور بأنك مترنح وفاقد للتركيز،ومع ذلك قد يكون الشباب قادرين على تحمل غفوات أطول.



القيلولة قبل العصر

فإن الغفوات التي تكون بعد الثالثة عصرا يمكن أن تتداخل مع فترة النوم بالليل ووقد تلعب العوامل الفردية، مثل حاجتك للنوم، وجدول نومك، وعمرك، وتناولك للأدوية، دورًا في تحديد أفضل وقت من يوم لتغفو فيه.

الجو المناسب

هيئ لنفسك بيئة مريحة و خذ القيلولة في مكان هادئ ومظلم بدرجة حرارة غرفة مريحة .

النشاط بعدها

احرص بعد الغفوة فى القيلولة على منح نفسك وقتًا كافيًا للاستيقاظ قبل القيام بالأمور التي تتطلب استجابةً سريعةً أو حادةً.