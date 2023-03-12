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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

القيلولة
القيلولة

يحتفي العالم اليوم في ال 12 من مارس باليوم العالمي للقيلولة ، في حين أن البالغين الأصحاء لا يحتاجون إلى القيلولة ، يجد الكثيرون أن القيلولة توفر فوائد إيجابية، وتحسين حالتك المزاجية ومستوى الطاقة .

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فوائد القيلولة

وجد العلماء أنه عندما يأخذ الأشخاص قيلولة حوالي 30 دقيقة ، فإنهم يتمتعون بتذكر ذاكرة أفضل وإدراك عام أفضل .

عادة ما تستمر قيلولة الطاقة التي يتم الحصول عليها في فترة ما بعد الظهيرة المبكرة من 15 إلى 20 دقيقة ويمكن أن تعيدك وتجدد نشاطك عندما تعاني من انخفاض طبيعي في الطاقة واليقظة، اختبرت ناسا تأثيرات قيلولة الطاقة على رواد الفضاء ووجدت أن لها دفعة فعالة في الأداء واليقظة.

القيلولة مفيدة للأطفال والكبار على حدٍ سواء، تشير العديد من الدراسات إلى أن وقت القيلولة يقلل من النعاس أثناء النهار ، كما يعزز التعلم والأداء. 

بالنسبة لعمال الورديات ، يمكن أن تحسن القيلولة من اليقظة وأوقات رد الفعل، ونحن نعلم أن الأطفال الرضع والأطفال الصغار يستفيدون من القيلولة بعدة طرق، كما إنها تساعد في تلبية متطلبات النوم اليومية للطفل من 9 إلى 17 ساعة من النوم حسب العمر ، وتحسن سلوكه وتنظيمه الذاتي العاطفي ، وتساعد ذاكرته وتعلم اللغة.

المصدر thensf

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