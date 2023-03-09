مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

الأنفلونزا هي عدوى في الجهاز التنفسي تسببها فيروسات الإنفلونزا.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأنفلونزا: A و B و C. الأنواع A و B متشابهة ، لكن الأنفلونزا B يمكن أن تنتقل فقط من إنسان إلى إنسان.

من المؤشرات الشائعة لفيروس الأنفلونزا الحمى غالبا درجة الحرارة العالية، ومضاعفات تهدد الحياة في الحالات الأكثر خطورة.

تعرف على الأعراض الأخرى التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالأنفلونزا من النوع b.

أعراض الأنفلونزا

يمكن أن يمنع الاكتشاف المبكر لعدوى الإنفلونزا تفاقم الفيروس ويساعدك في العثور على أفضل مسار للعلاج، تشمل الأعراض الشائعة لأنفلونزا النوع ب ما يلي:

حمى

قشعريرة

إلتهاب الحلق

يسعل

سيلان الأنف والعطس

تعب

آلام في العضلات وآلام في الجسم

