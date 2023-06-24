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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات: الحوار الوطني جاء كاشفاً للتحولات بالمجتمع المصري |فيديو

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه بعد 4 أسابيع لجلسات الحوار الوطني تم عقد اجتماعات لـ 19 لجنة مشاركة وخلالها مارست أنشطتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كافة اللجان الفرعية التي ناقشت جزء أو كل القضايا المندرجة تحتها.

 

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني قطع شوط مهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيراً إلى أنَّ الحوار يعكس حجم التحولات التي شهدها المجتمع مؤخراً.

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ «أي مجتمع يشهد تحولات هامة تتغير أجندته واهتماماته والحوار الوطني يأتي كاشف لحجم هذه التحولات والقضايا الشاغلة للمجتمع ما يفسر كون النقاش ثري موضوعي وحر بكل ما يتعلق بكافة القضايا، والحاجة للحوار لأن هناك قائمة من القضايا وأجندة تشغل المجتمع المصري».

 

وأشار «فرحات»، إلى أنَّ الحوار الوطني فعال لأنه يعكس تحولات داخل المجتمع، وأن هناك قضايا شغلت المجتمع ولم يكن ثمة حوار منظم يتناولها، مثل دور تطور تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التماسك الأسري، قائلاً «تعامل المجتمع بشكل كثيف مع وسائل التواصل الاجتماعي ليتم مناقشة تأثير هذا التحول والتطور المعلوماتي والتكنولوجي على الأسرة».

الحوار الوطني محمد فايز فرحات الأسرة وسائل التواصل الإجتماعي المجتمع المصري

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