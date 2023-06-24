غرفة عمليات السياحة عرض مستمر .. ورئيس بعثة الحج ترفع درجة الاستعدادات

تواصل غرفة العمليات التى شكلتها اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والاثار عملها على مدار الساعة لمتابعة الحجاج المصريين، ورصد جميع مشاكلهم، والتدخل الفورى لحد جميع مشاكلهم، لاسيما وان الغرفة استقبلت منذ قليل عدد من الحجاج للاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالتصعيد على عرفات.

وتواجدت سامية سامى ، وكيل وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحى، وسط البعثة التى شددت على ضرورة حل جميع المشاكل التى تواجه الحجاج على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والاثار احمد عيسى، لتوفير سبل الراحة والامان لهم.

وأكدت سامية سامى ، وكيل وزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس بعثة الحج السياحى لم نتلق اية شكاوي من الحجاج تجاة الشركات السياحية المنظمة للبرامج ، مشددة علي أن كافة الشركات السياحية التزمت بشكل تام بكافة ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها الوزارة مارس الماضي.

وأشارت الى وجود تعليمات مشددة من وزير السياحة والاثار بتشديد الرقابة على الشركات ، وتطبيق القانون بشكل كامل ومعاقبة المخالفين بالعقوبات التى اقرها القانون، وأشارت الى لجان وزارة السياحة والاثار بالمملكة العربية السعودية، وعددها 12 لجنة تعمل علي مدار اليوم في خدمة الحجاج المصريين.

رفعت بعثة الحج حالة الاستعداد القصوى، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج علي صعيد عرفات الاثنين، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، لاسيما مع إكتمال وصول حجاج السياحة وعددهم نحو 16 الفا و100 حاج إلي مكة المكرمة.

وقالت أن جميع حجاج السياحة بخير ، عدا حالتان فقط لازالتا تعالجان إلي الأن بمستشفيات مكة المكرمة ، خاصة وأنه في حال عدم اكتمال شفاء هذان الحجان قبل التصعيد لعرفة فسيتم تصعيدهم عبر عربات اسعاف مجهزة وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية الصحية اذا ما كانت حالتهم تسمح بذلك.

