جوارديولا عن سبب زيارته لمصر: لأنها بلد مستقر ومطمئن على أولادى

كشف محمد عثمان مدير رحلة "بيب جوارديولا" بمصر ، سبب قضاء مدرب نادى مانشيستر سيتى إجازته فى مصر.

وأكد محمد عثمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، قائلا:" سألت جوارديولا ليه جيت قضيا إجازتك فى مصر فى الوقت دا".

إسباني بيب جوارديولا

وتابع قائلا:" المدرب العالمى رد وقالى انا مقدرش أجيب ولادى غير فى بلد مستقر".



وكان قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة استقبلت الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المتوج مؤخرا بالثلاثية التاريخية، ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».