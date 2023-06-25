تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق ونصيحة مثيرة.. ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة.. وأحمد موسى: اللي حصل في روسيا ثورة 30 يونيو منعت حدوثه بمصر

نشر قسم التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها في التقرير التالي:

تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق

خصصت الإعلامية "لبنى عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة لرصد تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق بـ١٥٠ جنيه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

مصر تستقبل 306 كجم ذهب ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي خلال42 يوما.. تفاصيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستقبال المنافذ الجمركية المصرية، أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، وذلك خلال الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الجاري، وتحديدًا بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة.

عمرو أديب عن تمرد فاجنر : روسيا تغرق في هذه الحالة



علق الإعلامي عمرو أديب، علي تمرد قائد قوات فاجنر العسكرية بروسيا، قائلا:" لو روسيا بالشكل ده بوتين يسلم الكرملين ويروح، نحن نتحدث عن قوة عملاقة تمتلك جهاز مخابرات جبار، في حين قوام قوات فاجنر لا يتعدى الـ25 ألف مقاتل من المرتزقة.



أحمد موسى عن زيارة جوارديولا لمصر : دعاية بالملايين وترويج للسياحة



علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوراديولا وأسرته لمصر، عقب التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقه.



السياحة: استقبلنا جوارديولا بعد وصوله مصر.. وتركناه لمساحته الشخصية مع أسرته

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة استقبلت الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المتوج مؤخرا بالثلاثية التاريخية، ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».



لميس الحديدي عن فاجنر : أكبر أزمة في روسيا

علقت الاعلامية لميس الحديدي على أزمة موسكو الاخيرة بعد تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفيجني بريجوجن،على الجيش الروسي قائلة :" أكبر أزمة تمر بها روسيا منذ إندلاع الازمة الاوكرانية قبل 16 شهراً ".

سليمان عيد لـ ياسمين عز: كل حاجة بتقوليها بتعجبني

حل الفنان سليمان عيد، ضيفا ببرنامج كلام الناس، للحديث حول كواليس من حياته الشخصية والفنية ومستجدات اعماله الفنية.

كنت أخرس واتكلمت.. سليمان عيد يكشف كواليس من حياته وهذه قصة «البيت بيتي»



حلّ الفنان سليمان عيد، ضيفًا ببرنامج كلام الناس، للحديث حول كواليس من حياته الشخصية والفنية ومستجدات أعماله الفنية.

أحمد موسى: اللي حصل في روسيا ثورة 30 يونيو منعت حدوثه بمصر

قال الإعلامي أحمد موسي، إن قوات فاجنر يبلغ عددها 25 ألف جندي، ويحملون أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات، كما أن هذه القوات لها جنود في العديد من الدول، منها «ليبيا والسودان».

الباز: طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم

قال الإعلامي محمد الباز، إن دلالات طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم.

ياسمين عز : إيه سر وسامة وجاذبية الرجل الأصلع؟ رد سليمان عيد

حل الفنان سليمان عيد، ضيفا ببرنامج كلام الناس، للحديث حول كواليس من حياته الشخصية والفنية ومستجدات اعماله الفنية.



نصيحة مثيرة | ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة

وجهت الإعلامية ياسمين عز، العديد من النصائح للسيدات قبل عيد الأضحى 2023، قائلة:"أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة مع حماتك أول يوم العيد".