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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن زيارة جوارديولا لمصر : دعاية بالملايين وترويج للسياحة ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوراديولا وأسرته لمصر، عقب التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقه.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الإعلام العالمي يتابع لحظة بلحظة زيارة بيب جوراديولا لمصر، ويتم تداول صوره أثناء زياراته للمعالم الأثرية المصرية على كل المواقع الإخبارية، موضحًا أن ما فعله جوراديولا يعد أفضل دعاية للسياحة المصرية.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن زيارة بيب جوراديولا، بمثابة ترويج وتنشيط للسياحة المصرية، خاصة السياحة الإسبانية، معلقا أن بيب اختار مصر وزيارته تعد دعاية بملايين الدولارات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن بيب جوراديولا أحد أفضل المدربين في العالم، بعد التتويج بكل البطولات التي خاضها الموسم المنقضى، فضل زيارة مصر، والتعرف على الحضارة الفرعونية. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الحضارة الفرعونية السياحة الإسبانية برنامج على مسئوليتي جوارديولا زيارة جوارديولا لمصر قناة صدي البلد

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