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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك بعض المشككين في إنجازات الدولة خرجوا وقالوا أن الدولة تريد هدم مدافن صلاح سالم لبناء أبراج وأماكن سكنية، معلقاً "أبراج ايه اللي تتبني علي مقابر .. دي منطقة منخفضة والمياة بتتجمع فيها يعني مينفعش يتبني عليها زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة".

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وأضاف "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك بعض الأشخاص لا يقومون بشئ سواء التشكيك في جميع المشروعات التي تقوم بها الدولة، قائلاً "ماذا تعلم انت عن هذه المقابر .. وماذا تعلم عن العظماء المدفونين بداخل هذه المقابر .. طبعا متعرفش".

وتابع أحمد موسي، أنه تم عمل الكثير من التحقيقات الصحفية علي سكان المقابر منذ الثمانينات ولم يتم أي تغيير وكان هناك بعض من الأشخاص يقومون ببيع بعض الموتي، ولكن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعمل مقبرة الخالدين لتضم عظماء مصر.

موضحاً : "عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه .. يكرم كل واحد ولا ينسي أحد".

الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات الدولة بناء أبراج قناة صدي البلد قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقبرة الخالدين

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