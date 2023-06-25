وزير النقل: الهدف من خط السكة الحديد في سيناء خلق ممرات لوجستية

كشف المهندس كامل الوزير، أهمية خط السكة الحديد الجاري إنشائه في سيناء، قائلا إن هذه السكة الهدف منها خلق ممرات لوجستية.

وقال الوزير خلال تصريحات بقناة المحور: "نقوم بعمل ممرات لوجيسيتة تتصل بميناء بحري لنقل البضائع والترويج لها بدأية من طريق العريش وحتي طابا ويمتد حتي الأردن والسعودية.



وأوضح وزير النقل، أن كل الواردات القادمة من البحر المتوسط يتم نقلها لميناء العريش وهدفنا الربط من قناة السويس وحتي العريش وطابا وهو جزء من طريق الممر العربي.

وأضاف: "هناك مصانع أسمنت بسيناء والنقل يساهم في نقل الأسمنت لباقي انحاء الجمهورية وأيضا النقل للبحر المتوسط لتصدير الأسمنت".

وتابع: "ندعو أهالينا للمشاركة معنا وأن يزرعوا ويمارسوا مشاريعهم علي جوانب السكة الحديد، مضيفا:" احنا ماشيين بسياسة عاوزين نعمر مكان نقوم بتنميته وعشان نضمن عدم عودة الارهاب عملنا مشاريع تنموية وهي مشاريع ضخمة".

وأردف: "انتقلنا من مشاريع متوسطة للمشاريع الكبري من خلال الممر التنموي الذي نقوم به خلال الفترة الحالية، معقبا: "هذا الخط ليس خط مرور فقط ولكنه خط تجارة وتنمية".

وأكمل وزير النقل: "نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المصانع والأراضي الزراعية حتي لا نزيد من تكلفة المشروع بتقديم تعويضات للمواطنين".