عبد الفضيل شوشة: إنشاء مراكز تنموية في شمال سيناء لخدمة الأهالي

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أهمية خط السكة الحديد الجاري إنشائه في سيناء.



وقال محافظ شمال سينا خلال تصريحاته بقناة المحور: "ننشئ على جوانب هذه المحاور التنموية صناعات وجميع محاور التنمية المختلفة سواء كانت زراعية أو صناعية".

وأضاف: "ننشئ مراكز تنموية في سيناء لخدمة أهالينا ومدينة العريش ستكون محور التنمية الرئيسي.. وسط سيناء عاني كثيرا وآن الأون لتعميره من خلال تنمية حقيقة".

وتابع محافظ شمال سيناء: "لم تكن هذه المشاريع لولا الأعمال البطولية للقوات المسلحة والشرطة وأهالينا سيناء في تطهيرها وبذل الجهد لإعادة الأمن والأمان بها".

وأكمل: "هدفنا إنشاء خط تنموي من العريش شمالا وحتي طابا جنوبا، والعريش أقرب مراكز التصدير لذلك كان التفكير بتطوير هذه المدينة".