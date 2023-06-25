سيامة شمامسة جدد بكنيسة العذراء والشهيد مارمينا بمدينة نصر

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمدينة نصر، بمناسبة عيد الشهيد مار مينا.

وخلال صلوات القداس الإلهي تمم نيافة الأنبا اكليمندس صلوات رسامة ٥٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق عن صدور العدد الجديد من مجلة الكرازة، وحملت صورة الغلاف أيقونة قبطية للقديس مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية بالإضافة إلى صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال تطيب رفات "الكاروز" المقدسة وذلك بمناسبة الاحتفال بتذكار عودة رفاته.

كما تضمن العدد كلمة لقداسة البابا تواضروس يشرح فيها ظروف إصابته بالعصب السابع، مقدمًا الشكر لجميع الذين سألوا عن قداسته بكافة الوسائل.

وتضمن العدد مقالات عن "بركات المحبة" في الافتتاحية، و"عمل الروح القدس فى النفس البشرية" لنيافة الأنبا بنيامين، وانطباعات وتأملات عن رحلة قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الفاتيكان" لنيافة الأنبا دانيال، و"رحلة المحبة لبابا المحبة" لنيافة الأنبا يوليوس. بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.