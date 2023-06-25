هبة قطب: اتصرف أخطر كلمة تقولها الزوجة لزوجها

قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنه يجب علي الزوج الوفاء بوعده في حالة ما وعد زوجته بشئ ما.

وتابعت خلال حواره ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر": "على سبيل المثال لا يجب أن يقول الزوج لزوجه سوف نطلع هذا الصيف أكيد المصيف، ولكن يقول لها إن شاء الله هنطلع حتى إذا لم يستطيع الذهاب للمصيف لا يكون وعدها وأكد عليها أنه سوف يذهب للمصيف.

وأضافت: "أنا مشفقة على رجالة من كلمة تقولها الزوجات للأزواجهن واتضايق منها وهي اتصرف كلمة سيئة جدًا، متابعة: “الزوجة بهذه الكلمة تخرج من كونها شريكة للرجل إلى أنها تطلبه بطلبات لا يستطيع فعلها”.