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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل وقفة عرفات.. نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس

عرفات
عرفات

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن ، من أجل تجنب التعرض لـ ضربة الشمس

ونشرت نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس والتي تتمثل في التالي :-

مع ارتفاع درجة الحرارة.. كيف تكتشف إصابتك بـ ضربة الشمس

بوضع كمادات الماء.. كيفية علاج ضربة الشمس عند الأطفال

  • ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن، بالإضافة لأهمية ارتداء قبعة، أو استخدام مظلة للوقاية من حرارة الشمس
  • شرب كمية كافية من السوائل خلال اليوم؛ .للوقاية والتخفيف من أعراض ضربة الشمس المبكرة.
  • ينبغي أن تشرب السوائل كل 20-15 دقيقة؛ حتى لو لم يشعر الشخص بالعطش
  • وضع واق شمسي يحتوي على عامل حماية يعادل 15 أو أكثر عند الخروج وقت النهار (SPF( نصائح للتعامل مع الأدوية عند ارتفاع درجة الحرارة.
  • تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة قدر المستطاع
  • توخي الحذر عند تناول أي من الأدوية التي تؤثر على قدرة الجسم في الحفاظ على رطوبته والتخلص من الحرارة، ومن هذه الأدوية بعض المضادات الحيوية، ومضادات الهيستامين، بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول أدوية القلب، مثل حاصرات بيتا، وقابضات الأوعية الدموية، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان الأدوية المضادة للصرع، ومدرات البول، والملينات، بالإضافة إلى بعض حبوب تخسيس الوزن أدوية علاج حب الشباب التي تصرف بوصفة طبية، والأدوية غير المشروعة مثل الكوكايين

عند الإصابة بضربات الشمس

 

  • نقل المريض إلى مكان يوجد فيه مكيف للهواء إن أمكن، أو نقله إلى منطقة باردة ّ لة على الأقل، مع ضرورة إزالة الملابس الضيقة ّ
  • تبليل وترطيب جلد المريض بالماء بواسطة المسح باسفنجة مبللة
  • تسليط هواء على جسم المريض بواسطة مروحة ّ
  • تطبيق كمادات الثلج على مناطق الجسم الغنية بالأوعية الدموية ّ القريبة من الجلد وأهمها: الإبطين، الفخذ، والرقبة، والظهر
الشمس ضربات الشمس المضادات الحيوية مضادات الاكتئاب الكوكايين الشباب

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