أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

يمكن أن تزيد درجات الحرارة الشديدة من المخاطر الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ، بما في ذلك مشاكل القلب والدماغ والكلى والعضلات. مع ارتفاع الزئبق يومًا بعد يوم في الصيف ، تميل أجسامنا إلى ارتفاع درجة الحرارة ، مما يؤدي إلى ضربة الشمس ، والتي تحدث عادةً بسبب التعرض لفترات طويلة أو المجهود البدني في درجات الحرارة المرتفعة، هذه الحالة أكثر شيوعًا في أشهر الصيف.

ترتفع حالات قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية في الطقس الحار. تحدث النوبات القلبية والسكتات الدماغية بسبب انقطاع التدفق الطبيعي للدم إلى القلب أو الدماغ - وهما العضوان الأكثر حيوية. وفقًا للبحث ، قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض القلب معرضين بشكل خاص للإصابة بالحرارة.

هذا يعني أنه يمكن أن تكون في خطر أكبر إذا كنت تعاني من مرض في القلب.

أعراض ضربة الشمس



قد تشمل علامات وأعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وتغير الحالة العقلية أو السلوك ، والغثيان والقيء ، والدوخة ، والإغماء ، وتشنجات العضلات ، والتنفس الضحل والسريع ، والطفح الحراري ، وتغير في التعرق ، والصداع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجلد المتورد ، والوذمة (التورم) في الكاحلين هي أيضًا بعض الأعراض. العلامة الرئيسية لضربة الشمس هي درجة حرارة الجسم الأساسية التي تبلغ 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى ، ويتم الحصول عليها باستخدام مقياس حرارة مستقيمي.