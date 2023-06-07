مع ارتفاع درجة الحرارة.. كيف تكتشف إصابتك بـ ضربة الشمس

تعد ضربة الشمس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، خلال ارتفاع درجة الحرارة وتسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشفها وعلاجها بسرعة.

لذا من المهم معرفة أعراض ضربة الشمس والفرق بينها وبين الإجهاد الحراري، الذي يعد من أكثر المشكلات الشائعة خلال ارتفاع درجة الحرارة.



ووفقا لموقع “ betterhealth” قد تبدو ضربة الشمس مشابهة للإجهاد الحراري ، لكن الجلد يكون جاف أكثر مع عدم التعرق وتزداد الحالة العقلية للشخص سوءًا.

وقد يترنح المصاب بـ ضربة الشمس كثيرا ويظهر مرتبك وغير قادر على الوقوف ويفقد الوعى، وتختلف أعراض ضربة الشمس من شخص لآخر، ولكنها بصفة عامة تشمل هذه العلامات:

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم

جلد أحمر ، ساخن ، جاف (بدون تعرق)

لسان جاف منتفخ

سرعة النبض

صداع

دوخة

ارتباك

الغثيان والقيء

اِنتِزاع

فقدان الوعي.