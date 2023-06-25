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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات، كما شدد على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

ووجه الوزير بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

كما وجه الوزير، بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فقط.

وشدد الوزير أيضا على التأكيد  على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان

وقد وجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

كما أكد الوزير على المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

الثانوية العامة امتحانات التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الكاميرات الامتحان

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