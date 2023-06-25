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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان  الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط ، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

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وكانت  جروبات شاومينج على تطبيق تيليجرام ،  قد شهدت تداول الصور قيل إنها تخص امتحاني الكيمياء والجغرافيا ،بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور تحرك فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم  ، حيث يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

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  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
وزارة التربية والتعليم عيد الأضحى علمي رياضة الأحياء الجيولوجيا الفيزياء الديناميكا

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