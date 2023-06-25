ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير جزء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المضبوط ، وسيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وكانت جروبات شاومينج على تطبيق تيليجرام ، قد شهدت تداول الصور قيل إنها تخص امتحاني الكيمياء والجغرافيا ،بعد توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور تحرك فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، حيث يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

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