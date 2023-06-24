بسبب امتحان الكيمياء.. تعرض 7 طلاب في الثانوية الأزهرية للإغماء

أدى اليوم السبت طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الكيمياء، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تعرض عدد (7) طلاب وطالبات بلجان القاهرة لحالات هبوط شديدة وإغماء وتم إسعافهم باللجان بمعرفة الطبيب المختص والزائرة الصحية، واستكملوا الامتحان، وتم تمكين طالب بلجنة العباسية، من الامتحان بلجنة حلمية الزيتون نظرًا لظروف المواصلات.

وتفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، لجنة بنين طوخ التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات لحسن سير الامتحانات، وضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.