عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

شاومينج
شاومينج

زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، فجر اليوم.

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من توزيع امتحاني الكيمياء والجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر توزيعها في تمام التاسعة من صباح اليوم.

شاومينج يزعم الحصول على تسريبات جديدة من كنترولات الثانوية العامة.. والتعليم ترد

غش شاومينج وتلت التسعة ووفيات المراقبين.. مشاهد من امتحانات الثانوية العامة 2023

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العامية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشغبة الادبية ، فجر اليوم عبر جروبات شاومينج على تليجرام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 في اي مادة من المواد قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث شدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنب على أن جميع أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا بالتعاون مع وزارة الداخلية ، من اول مرحلة الطباعة وحتى مرحلة التوزيع داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وحذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء ما يكتب على جروبات شاومينج واعوانه على تليجرام ، مؤكدةً أن هذه الجروبات مرصودة من الجهات الامنية ، وستتم محاسبة جميع القائمين عليها بالقانون ، كما سيتم تطبيق عقوبات قانون الغش على جميع الطلاب الغشاشين المتفاعلين مع شاومينج وأعوانه.

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 طلاب الثانوية العامة امتحان الكيماء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الادبية 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الاحد 25 يونيو : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
الثانوية العامة امتحان الكيمياء الجغرافيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

ترشيحاتنا

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

بعد تثبت الفائدة.. أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 25-6-2023

قبل عيد الأضحي.. اشتري أرخص اللحوم من هنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

فيديو

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ