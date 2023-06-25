تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، فجر اليوم.

جاء ذلك قبل ساعات قليلة من توزيع امتحاني الكيمياء والجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر توزيعها في تمام التاسعة من صباح اليوم.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العامية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشغبة الادبية ، فجر اليوم عبر جروبات شاومينج على تليجرام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 في اي مادة من المواد قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث شدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنب على أن جميع أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا بالتعاون مع وزارة الداخلية ، من اول مرحلة الطباعة وحتى مرحلة التوزيع داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وحذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء ما يكتب على جروبات شاومينج واعوانه على تليجرام ، مؤكدةً أن هذه الجروبات مرصودة من الجهات الامنية ، وستتم محاسبة جميع القائمين عليها بالقانون ، كما سيتم تطبيق عقوبات قانون الغش على جميع الطلاب الغشاشين المتفاعلين مع شاومينج وأعوانه.

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 طلاب الثانوية العامة امتحان الكيماء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الادبية

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