غش شاومينج وتلت التسعة ووفيات المراقبين.. مشاهد من امتحانات الثانوية العامة 2023

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023 خلال الاسبوعين الماضيين ، من اداء امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة في أول 4 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت الامتحانات وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ يوم 12 يونيو 2023 ، وأدى الطلاب على مدار يومي 12 و13 يونيو 2023 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي مواد (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد - الإحصاء )

وفي الأسبوع استكمل الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ببدء امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع ، حيث امتحان الطلاب يوم 18 يونيو 2023 امتحان اللغة العربية ، ثم امتحن الطلاب يوم 20 يونيو 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد حصاد أحداث أول 4 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 :

ضبط حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2023

في التربية الدينية :

تم ضبط حالة غش واحدة لطالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، قام بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

في التربية الوطنية :

تم ضبط حالتين غش إلكتروني بالمحمول، حيث قام طالبان بنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان،أحدهما طالب بلجنة بسوهاج، والثاني طالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في الاقتصاد :

تم ضبط حالتي غش إلكتروني لطالبين بلجنة بالمنوفية، أثناء قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول،وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في الإحصاء :

تم ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب بلجنة بقنا أثناء استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى ، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في اللغة العربية :

تم ضبط ( 5) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان ، لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في امتحان اللغة الأجنبية الثانية :

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



ملاحظين سهلوا الغش في الدين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 عن استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.



اعتماد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023

في يوم الاربعاء 14 يونيو ، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

جولات وزير التعليم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من الجولات التفقدية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته التفقدية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 17 يونيو 2023 ، حيث تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سير امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين واستراحات المعلمين بمدرسة السلام الرسمية

وفي يوم الأحد 18 يونيو 2023 ، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، امتحانات الثانوية العامة 2023 بعدد من اللجان بمحافظة كفر الشيخ أثناء أداء مادة اللغة العربية



وفي يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 ، توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى محافظة الشرقية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظة

تداول الأسئلة والاجابات على جروبات شاومينج

شهد أول 4 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استمرارا لعملية تداول الاسئلة والاجابات على جروبات شاومينج على تليجرام بعد توزيع الامتحان في اللجان

لكن لم ينجح شاومينج في تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل توزيعها في اللجان ، وذلك نظرا للتأمين المشدد الذي تشهده اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة

تلت التسعة كام.. سؤال أثار الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2023

شهد امتحان اللغة العربية الذي اداه طلاب الثانوية العامة 2023 يوم 20 يونيو 2023 ، وجود سؤالا مثير للجدل رغم بساطته ، وهو سؤال “ تلت التسعة كام ”

اعتبر طلاب الثانوية العامة 2023 هذا السؤال من خارج منهج اللغة العربية ، مؤكدين انه كان لا يجب على واضع الامتحان ارباك الطلاب بسؤال رياضيات في امتحان اللغة العربية

وكانت المفاجئة الكبرى انه في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 فوجئ الملاحزون بالطلاب يطلبون آلة حاسبة للإجابة على سؤال تلت التسعة كام

كانت مناسبة وضع هذا السؤال هو وجود قطعة في الامتحان تتحدث عن ان بعض الدول يقضي فيها المتابعون 9 ساعات على الانترنت ، وان ثلث هذه الساعات يتم قضاؤها على السوشيال ميديا ، فطلب واضع الامتحان تحديد عدد الساعات التي يقضيها المتابعون في هذه الدول على السوشيال ميديا

وفيات إمتحانات الثانوية العامة 2023

شهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وفاة معلمة داخل احدي لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة تدعى أمل فتحي عبد الله عبيد ، وذلك أثناء أداء عملها داخل أحدي لجان الثانوية العامة ، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس ، نتيجة أزمة قلبية حادة

وشهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وفاة المعلم عزت فاروق إسكندر ، نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه على محطة فرشوط متجهاً إلى احدي لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة سوهاج .

وشهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 أيضا ، وفاة المعلم جبريل على محمد سليمان، أثناء أداء عمله باحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات ، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفي الدولي بالأقصر .