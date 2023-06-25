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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينب عزيز تكشف سبب تقديم جزء ثان من حريم كريم

زينب عزيز
زينب عزيز

كشفت المؤلفة زينب عزيز عن تفاصيل الجزء الثانى من فيلم حريم كريم والذى يحمل اسم “اولاد حريم كريم” والذى يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه فى أقرب وقت. 

وقالت زينب عزيز فى تصريحات خاصة لصدي البلد: ان التفكير الفعلى لتقديم جزء ثان من فيلم حريم كريم بدأ منذ 4 سنوات بعد أن وجدنا ترحيب شديد من صناع العمل والذين كانوا لديهم رغبة فى تقديم جزء جديد. 

وأضافت زينب عزيز : مرور 18 عاما على الجزء الأول كان دافعا لى لتقديم الجزء الثانى حيث نرى التطورات التى طرحت على شخصيات الفيلم على مدار 18 عاما واولادهم أيضا. 

وأوضحت زينب عزيز : "نشاهد فى الجزء الثانى كيف تطورت شخصيات فيلم حريم كريم وتفكير أولادهم أيضا وكيف يتعاملون معهم. 

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أولاد حريم كريم 

فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بانضمام زوجته إلى فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك مصطفى قمر جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته، وجمعه بمقطع فيديو يظهر في أبطال الفيلم، أثناء تصوير باقي المشاهد المتبقية.

وأرفق بالفيديو تعليقا قائلا: "مراتي انضمت لحريم كريم، ربنا يستر يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش كفاية في البيت.. كل سنة وأنتي طيبة ياغدغودة يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدًا happy birthday جوزاء".

أبطال أولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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