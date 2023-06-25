ابن عمك طلق بنت عمي.. الأقارب ضربوا نار على بعض بسبب خلافات زوجية

أصيب عامل بطلق ناري في الذراع اليمنى، على يدي عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر نشوب خلافات بينهما؛ بسبب تطليق نجل عم المُصاب لابنة عم المتهم، بسبب خلافات زوجية بينهما، في دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة عامل بطلق ناري بالذراع الأيمن في مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعو “بكير. ر”، 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالذراع اليمنى، وبسؤاله اتهم المدعو “علي. ح”، 24 سنة، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات المصاهرة لطلاق نجل عم المُصاب نجلة عم المتهم؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاده، عبارة عن بندقية آلية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.