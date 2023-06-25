تهنئة عيد الأضحى 2023.. تعرف على سنن الرسول في أول أيامه

يكثر البحث عن رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023، وماذا كان يقول الرسول في عيد الأضحى؟، خاصة مع استقبال المسلمون لأول أيام عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء المقبل 28 من يونيو 2023، 10 ذي الحجة 1444 هـ.

وفي تهنئة عيد الأضحى 2023، وكيف كان الرسول يعايد أصحابه نوضح في التقرير التالي.

عيد الأضحى

تهنئة عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك، كما يطلق عليه العيد الكبير، وفي عيد الأضحى يسعى المسلم للنحر وسمي بعيد الأضحى لأن المسلم يضحي فيه بكبش أو بقر أو إبل، وقد سن النبي لأمته بعض مظاهر الفرح في العيدين الفطر والأضحى ما يتحقق به البشارة والسرور في أيام الجائزة التي أبدل الله تعالى أمة الإسلام أعياد الجاهلية والأمم السابقة.

وفي تكبيرات العيد هو تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأنَّ التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأنَّ حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئًا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شُرِع التكبير عند انتهاء الصيام بقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]؛ ومن أجل ذلك مضت السُّنَّة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد، وكان لقول المسلم: (الله أكبر) إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّر صلاة عيد الفطر، ويُعجِّل الأضحى، ويكبِّر مِن بيته إلى المصلى. وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى إلى المصلَّى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة: أنه لا يُفعل شيء من ذلك.

ومن هدي الرسول في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المُصلَّى، وهو المصلَّى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلَّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلُ الحاج، يقول ابن القيم: ولم يُصلِّ العيدَ بمسجده إلا مرةً واحدة أصابهم مطر، فصلَّى بهم العيدَ في المسجد – إن ثبت الحديث -، وهديُه كان فعلهما في المصلَّى دائماً.

كما كان من هدي الرسول في العيدين أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبَس للخروج إلى العيد أجملَ ثيابه، فكان له حُلَّة خاصة يلبَسُها للعيدين والجمعة، ومرة كان يَلبَس بُردَين أخضرين، ومرة برداً أحمر، وليس هو أحمرَ مُصمَتاً كما يظنه بعضُ الناس، فإنه لو كان كذلك، لم يكن بُرداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، لما ثبت من النهي الصحيح عن لبس المعصفر والأحمر، وهذا دليل على التجمل بأحسن الثياب لمناسبة العيد.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكُل قبلَ خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وتراً، وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته. وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس.

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مصلاه ويرجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه.

وصايا الرسول في العيد

1- الغسل والتطيب ولبس الجميل من الثياب، لقول أنس - رضي الله عنه -: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيدين، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد". "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس بردة حبرة في كل عيد"’ وعن نافع أن ابن عمر: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى».

2- الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، والانتظار حتي يأكل من الأضحية بعد الصلاة في عيد الأضحى؛ لقول بريدة - رضي الله عنها -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته".

3- التكبير في ليلتي العيدين، ويستمر في الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وفي الفطر إلى صلاة العيد.

ويستحب للإنسان أن يكثر التكبير في كل مكان، ويتأكد استحبابه عند الخروج إلى المصلى، وبعد الصلاة المفروضة أيام التشريق الثلاثة، لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}. وقوله سبحانه: {وذكر اسم ربه فصلى}. وقوله: {ولتكبروا الله على ما هداكم}.

4- الخروج إلى المصلى من طريق، والرجوع من أخرى؛ لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك. قال جابر: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق"، وقيل في الحكمة من ذلك: ليشهد له الطريقان جميعاً، وقيل: لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك.

5- يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى.

6– التهنئة بالعيد، بقول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنك، لما روي أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا: "تقبل الله منا ومنكم".

7- عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في عيد الأضحى: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله عز وجل". وقول أنس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى". وقوله لأبي بكر - رضي الله عنه -، وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة ينشدان الشعر يوم العيد: "يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن اليوم عيدنا".

8- أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا بأس بأدائها قبل العيد بأيام، تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيد، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطعْمه للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

هدي الرسول في العيد

عبارات تهنئة عيد الأضحى

ويشرع للمسلم أن يعايد الأقارب والأصدقاء وعموم المسلمين بالعبارات التي تؤلف بين قلوبهم وتدخل الفرح والسرور في نفوسهم، وأن يتمنى لهم ما يجمع خيري الدنيا والدين، ومن هذه العبارات التي تقال للتهنئة بعيد الأضحى ما يلي:

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنئكم.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك. اعمر هذه الأيام بتلاوة القرآن، وذكر الرحمن، وقيام الليل، وطلب الغفران ففيها تُجاب الدعوات، وتبدَّل السيئات بالحسنات وترفع الدرجات وتتنزل الرحمات.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفون وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم. جعل الله فجر يوم العيد نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقاً لا يُعَدّ، وفتح لكم باباً في الجنة لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

الذكر

دعاء عيد الأضحى

الدعاء هو أقرب وسيلة يتقرب بها العبد لربه، وعيد الأضحى يستمر 4 أيام على العبد استغلال هذه الأيام في الفرح وإدخال السرور على المسلم.

- اللهم إنك أهديتني شخصا ملأ حياتي بالسعادة، اللهم إني أحببته فيك وأنت من أحببتني به، اللهم احفظه أينما حلت قدمه وأطل بعمره، اللهم أسعده في كل حين، اللهم لا تحرمني من العيد معه فلا عيش ولا هناء إلا به.

- اللهم اجبر خاطرنا في أحبابنا، اللهم ارزقهم السلامة والأمن والأمان والراحة، اللهم اجعل لهم نصيب من الستر والعافية، اللهم اصرف عنهم السوء واجعلهم من الهادين المهتدين، اللهم جنبهم طريق الضلال.

- اللهّم اجعل النصر المبين حليفنا، اللهم يا عادل يا غفار يا قوي يا جبار اجعل كيد الظالمين في نحورهم، اللهم ارزقني رفقة صالحة تعينني على طاعتك

-اللهم إني أسألك أن تزودني التقوى.. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.. اللهم اغفر لي ذنبي، ويسر لي الخير من أمري يا أرحم الراحمين.

-اللهم رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، اللهم إني أسألك خير القدر في هذا اليوم.. وأعوذ بك من شره، اللهم اجعل كل أيامنا عيدًا يا أرحم الراحمين.

- اللهم أعطنا ولا تمنعنا وامنحنا عطفك ورضاك واعف عنا وأرحمنا برحمتك الواسعة.

-اللهم امنحنا من رحمتك وكرمك وجودك وأمنع عنا البطش والظلم والقهر.