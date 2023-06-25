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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الصيني بالقاهرة: مصر سات 2 يعزز بشكل كبير تطوير صناعة الفضاء

صدى البلد

أكد السفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2″، ستصبح مصر أول دولة إفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية؛ مما سيعزز بشكل كبير تطوير صناعة الفضاء في مصر.


وأشاد السفير الصيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - بالتعاون مع مصر لإطلاق "مصر سات 2" من الصين في أكتوبر القادم، والذي سيقوم بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية والزراعية لتنفيذ مشروعات تنموية فارقة.


وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، لافتا إلى أن مصر والصين في ديسمبر 2014، قد وقعا اتفاقية تعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بٌعد، وفي يناير 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".


وكانت وكالة الفضاء المصرية قد نظمت احتفالية اليوم بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك بمقر الوكالة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

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