ربنا ستر .. انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي في جنوب سيناء

أصيب 15 شخصا ، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص رقم " ع . أ . و - 362 " على الطريق الدولي الجديد بعد دخلة الطريق الساحلى بنحو 2 كيلو اتجاه مدينة طور سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من:

1- رمضان السيد سليم، 33 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات.

2 - محمد اشرف أحمد، 30 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات.

3 - مصطفى ربيع مصطفى، 25 من الشرقية سحجات وكدمات

4 - وائل محمد أحمد، 37 عاما من الشرقية، اشتباه خلع كتف ايسر وكدمات بالظهر.

5 - خالد إبراهيم سليمان، 55 عاما من الشرقية، سحجات وكدمات بالجسم.

6 - شريف فتحى على، 53 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وكدمات بالظهر.

7 - محمد سعيد صالح، 48 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وسحجات وكدمات .

8- مصطفى محمد أحمد، 40 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف كتف الأيمن وكدمات بالجسم.

9 - عمرو محمود مكاوى، 36 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وجروح متفرقة بالرقبة،

10 - وليد قمر الله دسوقى، 37 عاما من الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاع وجرح قطعى باليد اليسرى.

11 - محمود محمد محمد، 37 عاما من الشرقية،سحجات وكدمات.

12 - عبد الخالق محمد عبد الخالق، 16عاما من الشرقية،اشتباه كسر بالقدم اليسري.

13 - زياد محمود محمد، 15 عام من الشرقية.

14 - صلاح محمد محمد، 33 عاما من الشرقية، جرح سطحى باليد اليمنى.

15 - صبرى جمعه عطيه، 54 عاما من الشرقية، كدمهة باليد اليمنى.

جرى نقل 13 مصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، و2 مصابين رفضوا الانتقال إلى المستشفى.

صورة ارشيفية