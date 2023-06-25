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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربنا ستر .. انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي في جنوب سيناء

الصورة ارشيفية
الصورة ارشيفية

أصيب 15 شخصا ، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.
تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص رقم  " ع .  أ . و - 362 "  على الطريق الدولي  الجديد بعد دخلة الطريق الساحلى بنحو 2 كيلو اتجاه مدينة طور سيناء.
وأسفر الحادث عن إصابة  كلا من: 
1-  رمضان السيد سليم،  33 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات.
2 - محمد اشرف أحمد، 30 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات.
3 - مصطفى ربيع مصطفى، 25 من الشرقية سحجات وكدمات
4 - وائل محمد أحمد، 37 عاما من الشرقية، اشتباه خلع كتف ايسر وكدمات بالظهر.
5 -  خالد إبراهيم سليمان، 55 عاما من الشرقية، سحجات وكدمات بالجسم.
6 - شريف فتحى على، 53 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وكدمات بالظهر.
7 - محمد سعيد صالح، 48 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وسحجات وكدمات .
8- مصطفى محمد أحمد، 40 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف كتف الأيمن وكدمات بالجسم.
9 - عمرو محمود مكاوى، 36 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وجروح متفرقة بالرقبة،
10 -  وليد قمر الله دسوقى، 37  عاما من  الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاع وجرح قطعى باليد اليسرى.
11 -  محمود محمد محمد، 37  عاما من الشرقية،سحجات وكدمات.
12 - عبد الخالق محمد عبد الخالق، 16عاما من الشرقية،اشتباه كسر بالقدم اليسري.
13 - زياد محمود محمد، 15 عام من الشرقية.
14 - صلاح محمد محمد، 33 عاما من الشرقية، جرح سطحى باليد اليمنى.
15 -  صبرى جمعه عطيه،  54 عاما من الشرقية، كدمهة باليد اليمنى.
جرى  نقل 13 مصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، و2 مصابين رفضوا الانتقال إلى المستشفى.

صورة ارشيفية

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اصابة ١٥ شخص انقلاب ميكروباص طور سيناء

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