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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار: اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لتجهيز المخيمات بمنى وعرفات لاستقبال الحجاج

جانب من استعدادات
جانب من استعدادات السياحة لاستقبال الحجاج

تتابع البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن كثب الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها البعثة وتتم على قدم وساق لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر مني طوال أيام التشريق، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتسكين الحجاج بالمخيمات.

 

وفي هذا الإطار، فقد عقدت اللجنة العليا للحج السياحى، عدة اجتماعات مكثفة على مدار الساعات الماضية، ناقشت خلالها خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعري منى وعرفات، وذلك فى إطار قيام مكتب شئون الحج السياحي المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج.

وقد شارك في هذه الاجتماعات كل من سيد خاطر مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، ومحمود عبد الرازق مدير عام إدارة النقل السياحي بالوزارة، وعدد من أعضاء غرفة شركات السياحة. 

ومن جانبها، أشارت سامية سامى إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات، موضحة أنه تم تجهيز حوالي 400 أتوبيس لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

 

وأضافت أنه قد تم التأكد من أن تكون هذه الأتوبيسات موديلات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماماً، وأن تكون أيضاُ ملازمة للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر المقدسة، ووجودها فى نقاط قريبة من المخيمات، بجانب توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

 

وأوضحت سامية سامي أنه يتم رفع تقارير دورية إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع حجاج السياحة وأعمال بعثة الوزارة في إطار متابعته علي مدار الساعة للاطمئنان على أحوال الحجاج وحرصه علي التأكد من سير كافة ترتيبات الحج السياحي بشكل جيد.

وقد قررت اللجنة العليا للحج والعمرة إيفاد أعضاء مكتب شئون الحج السياحى للمرور وتفقد المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بمشعرى عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وتوفير كافة الاحتياجات لهم وبدء مناسك الحج.

 

كما أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بجاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات في كل من مشعري عرفات ومنى حتي تم توفير كافة الخدمات بالمخيمات، مشيراً إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق كافة الاشتراطات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.  

 

وأوضح هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من مراجعة وصيانة المخيمات وتجهيزها لمواجهة أي طارئ خلال مناسك الحج، وكذلك تجهيز الطرق والشوارع بين المخيمات وفرشها بالسجاد والموكيت وزيادة المساحات الخضراء بالمخيمات، كما تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه بمستوي متميز للغاية لكافة مستويات الحج وزيادة أعدادها لتستوعب مجموعات الحجاج في كل مخيم ، بجانب تجهيز المطابخ المكلفة بإعداد وجبات الحجاج وتأمينها بكافة وسائل التأمين والدفاع المدني وإبعاد منطقة المطابخ عن أماكن إقامة الحجاج.

 

وأشار ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أن بعثة الحج السياحي تابعت علي مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة في كل من مني وعرفات، وتتلقي تقارير دورية علي مدار اليوم حول تجهيز المخيمات، لافتاً الى أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كافة المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحي "٥ نجوم والاقتصادي والبري" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معرباً عن ثقته في تقديم خدمات أكثر تميزًا هذا العام لحجاج السياحة.

 

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

 

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والاثار هي (01550008630  - 01550008633)، فضلاً عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج. 

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السياحة والاثار الحج السياحي اللجنة العليا للحج والعمرة حجاج السياحة تصعيد حجاج السياحة

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