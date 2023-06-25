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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب فستان روز.. ركين سعد تضع مى عمر فى موقف محرج

مى عمر
مى عمر

تعرضت الفنانة مى عمر إلى موقف محرج بعد ظهورها مع زوجها محمد سامى فى أحد المناسبات الخاصة حيث ظهرت مرتدية نفس فستان الفنانة ركين سعد. 

وكانت ظهرت ركين سعد فى إحدى المناسبات منذ أيام بفستان روز والتى ظهرت به مى عمر بعد ذلك فى مناسبة أخرى. 

ركين سعد

مى عمر 

تبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ نعمة الافوكاتو"، بعد أجازة عيد الاضحي المبارك ، حيث من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

مى عمر 

حيث كان من المقرر ان تبدأ مي عمر تصوير العمل بعد عيد الاضحي ، بعدما كان من المتفرض البدء فى التصوير هذا الاسبوع .

نعمة الافوكاتو من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهر وسلوي عثمان ، ومن إخراج محمد سامي.

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وكان أخر أعمال مي عمر ، فيلم “هارلي”من بطولة محمد رمضان  ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.

وكانت قد خاضت مي عمر الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل علاقة مشروعة ، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال بعد ان التقي فى مسلسل الفتوه .

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.

الفنانة ركين سعد الفنانة مى عمر ركين سعد مي عمر أفلام ركين سعد

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