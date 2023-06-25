تبدو مريضة.. ظهور مقلق لكيم كارداشيان ببرنامجها التلفزيوني

أعرب المعجبون عن قلقهم بشأن الحالة الصحية لكيم كارداشيان، بعد أن لاحظوا أنها بدت "مريضة" في حلقة جديدة من مسلسل The Kardashians.

شوهدت الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا وهي ترتدي بيجاما مطبوعة على شكل حيوانات مع ابنتها نورث ويست في أحدث حلقة من برنامج Hulu الواقعي.

كيم كارداشيان

ومع ذلك ، تم تشتيت انتباه المعجبين لأنها تخلصت من بريقها المعتاد أثناء الدردشة مع أصدقائها في ميلانو حول رجل جذاب كانت تسير معه في الماضي.

كيم كارداشيان

وجه قطب الموضة الخالي من المكياج والزي بيجامة المشجعين ليقولوا إنها تبدو "مريضة".

وعلق احد الرواد التواصل الاجتماعي كيم بدت "نحيفة" و "متعبة من العرض" ، بينما أشار آخرون إلى مدى كونها "نحيفة" وبدت ضعيفة على الشاشة.