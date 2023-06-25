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ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

صدى البلد

أسعارمذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث اقترحت العديد من الدول خاصة التي تعاني عملتها المحلية ضغوطات ويجمعها تكتل اقتصادي واحد إزالة  الدولار عن حركة التجارة فيما بينها وإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية، بعد أن أصبح التخلي عن الدولار في التجارة نهجاً لا يمكن إيقافه.

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وأكد وزير المالية محمد معيط أن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية بالتعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية، مثلما تحدث رئيس كينيا وليام روتو بفعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وأوضح معيط، في تصريحات له، أن رئيس كينيا قال: "أنا محتاج الدولار في إيه، وأنا بتعامل مع جيبوتي، إيه اللي يدخل الدولار وسيط ما بينا"، لافتا إلى أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل.

اما عن أسعار الذهب أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، وستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناءا علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

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