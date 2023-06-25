آية حسين: الحصول على ذهبية الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح كان هدفنا

تحدثت آية حسين لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة عن سعادتها بتحقيق برونزية فردي سيف المبارزة ومشاركتها في حصول الفريق على ذهبية الفرق ببطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقالت آية عن برونزية الفردي :"البطولة لم تكن سهلة خاصة وأن هناك حالات كثيرة من التجنيس التي ظهرت مثل لاعبة كينيا المجنسة من ألمانيا وكانت المنافسة قوية بين جميع الدول مثل تونس والجزائر والمغرب".

وعن مباراتها بنصف النهائي أمام ألكساندرا بطلة كينيا صاحبة الذهبية واللاعبة المجنسة من ألمانيا قالت: "كانت مباراة صعبة وقد يظهر في الوهلة الأولى أني لست في حالتي الطبيعية كنتيجة ولكن كأداء قدمت مباراة جيدة وأعتقد أني سأتمكن من تقديم نتائج أفضل في حالة مواجهتها في مباريات مقبلة".

وعن ذهبية الفرق قالت: "الفوز بالبطولة كان هدفنا كفريق من أجل التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي وسعيدة بأننا تمكنا من النجاح في ذلك وكنا موفقين في تحقيق الميدالية الذهبية".

واختتمت قائلة :"سنستعد الفترة القادمة لبطولة العالم في ميلان بمعسكرات قوية خاصة وأن البطولة ستكون في الربع الأخير من شهر يوليو المقبل".

يذكر أن لاعبو الفراعنة قد تمكنوا من السيطرة على منصات التتويج في البطولة واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وهي النتيجة الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.