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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في حالة سكر .. عملاء بالمخابرات الأوكرانية يعتدون بالضرب على جنرال كبير

اوكرانيا
اوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن جنرالاً بجهاز المخابرات الأوكراني تعرض للاعتداء من قبل زملائه بعد أن اشتبكوا أولاً في حالة سكر في أحد المطاعم.

وذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر الشرطة، أن رئيس قسم مكافحة التجسس المحلي في جهاز الأمن الأوكراني، أندريه بانارين، ومرؤوسيه كانوا في مطعم في مدينة أوزجورود، وتصادف أن زميلهم، الجنرال فيكتور ميكولين، كان في نفس المطعم في ذلك الوقت، حيث التقى بمساعد مشرع أوكراني وممثلين عن منظمة أوروبية لم يذكر اسمها.

وبحسب ما ورد، قام ميكولين بتوبيخ المجموعة لسلوكهم الصاخب، وهو أمر لم يأخذه عملاء  جهاز الأمن الأوكراني على محمل الجد.

وزعمت وسائل الإعلام أن رجال بانارين بدأوا في مهاجمة الجنرال.

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وزُعم أن ضباط مكافحة التجسس اقتادوا ميكولين إلى الغابة حيث تعرض لمزيد من الضرب، مما كلفه بضعة أسنان.

وذكرت صحيفة ”سترانا”، أنه في نهاية المحنة، استولى المهاجمون على جهاز “iPhone 14” الخاص بالجنرال.

وبحسب التقرير، فإن مساعد النائب الموجود في المطعم هو الذي أبلغ الشرطة.


وقال المصدر المجهول لصحيفة “سترانا”، إن العملاء وضعوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، مع فتح تحقيق جنائي في أفعالهم.

جهاز المخابرات الأوكراني حالة سكر أوكرانيا

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