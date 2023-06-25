حريق هائل يلتهم مستودع الذخيرة الخاص بمورد الأسلحة لـ أوكرانيا

أفادت إذاعة “بي إن آر” البلغارية، باندلاع حريق هائل في مستودع ذخيرة في مدينة كارنوبات ببلغاريا، يملكه رجل الأعمال، إيميليان جيربيف، للمرة الثانية خلال عام.

أوضحت إذاعة “بي إن آر”، أن رجل الأعمال زود نظام كييف بالسلاح.

وأشارت إلي أنه “تم تحديد أن الحريق وقع بسبب سلسلة من الانفجارات… تم حرق مبنى المستودع بالكامل”، مؤكدة “عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث”.

وأكدت أن وكالة الأمن القومي في البلاد بدأت تحقيقا في الحادث.

وكان جيربوف منخرطا في تزويد نظام كييف بالأسلحة على الأقل في ذروة الصراع في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجاري، تودور تاجاريف، إن وزارة الدفاع البلغارية تعد حزمة جديدة من المساعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.