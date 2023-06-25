فرنسا تحذر من كارثة تهدد الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا

قال وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، اليوم الأحد، إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، فستكون صدمة مالية وجيوسياسية للاتحاد الأوروبي.

وقال بون، لإذاعة “آر تي إل”، إن “إدراج دولة في الاتحاد الأوروبي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وهي دولة زراعية كبيرة ستكون في طور الانتعاش، ليست مجرد صدمة مالية، ولكنها أيضا صدمة جيوسياسية للاتحاد الأوروبي".

كما دعا وزير النقل الفرنسي، إلى إصلاح النظام المالي للاتحاد الأوروبي لمثل هذه الخطوات.

وفي وقت سابق، ذكرت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد طرق مختصرة لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.