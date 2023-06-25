الهجوم المضاد .. الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا

أعلنت اوكرانيا، اليوم الأحد، أنها حسنت موقفها التكتيكي في دفاعها ضد روسيا في الجنوب وحققت نجاحا جزئيا في هجومها المضاد في منطقة تافريا.

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في تافريا: “خلال اليوم الماضي، لم تتغير طبيعة الأعمال العدائية في اتجاه تافريا. نحن نحتفظ بمواقفنا الدفاعية ونتخذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات لتحسين الموقف التكتيكي. من ناحية أخرى، حققنا نجاحًا جزئيًا في القيام بأعمال هجومية في الاتجاه المشار إليه … العدو يبذل جهودا كبيرة لوقف تقدمنا ويعاني أيضا من خسائر فادحة في القوة البشرية والأسلحة والمعدات”.

وأضاف: “قصفت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع مناطق في أوكرانيا، بـ”أنواع مختلفة من الأسلحة، قاذفات قنابل يدوية، مدافع هاون، دبابات، مدفعية، صواريخ سام، وطائرات تكتيكية، هاجمت 40 قرية وضربت البنية التحتية”.

وتابع قائلا: “في اتجاه زابوريجيا، يواصل العدو تركيز جهوده الرئيسية على منع تقدم قواتنا. ونفذوا غارات جوية في مناطق أوريخيف ونوفودانيليفكا وروبوتين في منطقة زابوريجيا. وقصفوا مستوطنات نوفوداريفكا، وليفادن، وبولتافكا، وزاليزنيتشني، وهوليايبول، وهوليايبيلسكي، وشاريفن ، وبيلوجيريا، وأوريخيف، وبريمورسك في منطقة زابوريجيا بالمدفعية”.