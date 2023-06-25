بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

أنهى الفنان حامد الشراب نجم مسرح مصر تصوير أولى تجاربه الاخراجية في مجال الاعمال التلفزيونية مسلسل بعنوان «رووف كافيه».

المسلسل يتكون من 15 حلقة منفصلة متصلة، يشارك في بطولته كضيوف شرف كل من الفنانين: نضال الشافعي، ياسمين جمال، محمد عبد الجواد، بيشوي طاهر، ابرام سمير، حسن عيد، وليد الهندي، والمخرج عبد العزيز حشاد، مع: ولاء سلام، اكرامي هجرس، نهى رأفت، رنا الهواري، ليلى صدقي، جيسي المصري، مستشار اعلامي محمد بدر، تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف: حامد الشراب ومصطفى عسكر، ومن اخراج حامد الشراب.

تدور قصة المسلسل حول حارس عقار يقرر هو وزوجته تحويل سطح المبنى الذي يعمل به، الى كافيه لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وكل حلقة من المسلسل تدور قصتها حول أحد الضيوف من رواد الكافيه في إطار كوميدي لايت.

حامد الشراب

وصرح المخرج حامد الشراب ان مسلسل «رووف كافيه» هو مشروع خاص جدا بالنسبة له حيث قام بتأليفه واخراجه والتمثيل به وهو بذلك لا يحاكي الفنان تامر حسني، ولكن المنتج محروس المصري اقترح عليه تنفيذ العمل طالما هو متحمس للفكرة بأكملها.



وأضاف حامد انه اتفق مع شركة الإنتاج على اختيار عدد من الشباب الواعد طلاب وخريجي معهد الفنون المسرحية والشباب الموهوبين ليكونوا ابطال «رووف كافيه»، كذلك فالمسلسل يعد عودة للم شمل نجوم مسرح وتياترو مصر مرة اخرى من خلال ظهورهم كضيوف، وهو ما تحمس له هؤلاء النجوم خاصة بعد معرفتهم ان العمل لدعم الفنانين الصاعدين بشكل أساسي بالمثل كما اعطى لهم الفرصة الفنان أشرف عبد الباقي في يوم من الأيام.

وأعلن الفنان حامد الشراب ان المسلسل سيدخل عملية المونتاج الليلة ومن المقرر عرضه قريبا على احدى المنصات العربية الرقمية الجديدة.



