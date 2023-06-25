عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

حامد الشراب
حامد الشراب

أنهى الفنان حامد الشراب نجم مسرح مصر تصوير أولى تجاربه الاخراجية في مجال الاعمال التلفزيونية مسلسل بعنوان «رووف كافيه».

المسلسل يتكون من 15 حلقة منفصلة متصلة، يشارك في بطولته كضيوف شرف كل من الفنانين: نضال الشافعي، ياسمين جمال، محمد عبد الجواد، بيشوي طاهر، ابرام سمير، حسن عيد، وليد الهندي، والمخرج عبد العزيز حشاد، مع: ولاء سلام، اكرامي هجرس، نهى رأفت، رنا الهواري، ليلى صدقي، جيسي المصري، مستشار اعلامي محمد بدر، تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف: حامد الشراب ومصطفى عسكر، ومن اخراج حامد الشراب.

تدور قصة المسلسل حول حارس عقار يقرر هو وزوجته تحويل سطح المبنى الذي يعمل به، الى كافيه لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وكل حلقة من المسلسل تدور قصتها حول أحد الضيوف من رواد الكافيه في إطار كوميدي لايت.

حامد الشراب 

وصرح المخرج حامد الشراب ان مسلسل «رووف كافيه» هو مشروع خاص جدا بالنسبة له حيث قام بتأليفه واخراجه والتمثيل به وهو بذلك لا يحاكي الفنان تامر حسني، ولكن المنتج محروس المصري اقترح عليه تنفيذ العمل طالما هو متحمس للفكرة بأكملها.

وأضاف حامد انه اتفق مع شركة الإنتاج على اختيار عدد من الشباب الواعد طلاب وخريجي معهد الفنون المسرحية والشباب الموهوبين ليكونوا ابطال «رووف كافيه»، كذلك فالمسلسل يعد عودة للم شمل نجوم مسرح وتياترو مصر مرة اخرى من خلال ظهورهم كضيوف، وهو ما تحمس له هؤلاء النجوم خاصة بعد معرفتهم ان العمل لدعم الفنانين الصاعدين بشكل أساسي بالمثل كما اعطى لهم الفرصة الفنان أشرف عبد الباقي في يوم من الأيام.

وأعلن الفنان حامد الشراب ان المسلسل سيدخل عملية المونتاج الليلة ومن المقرر عرضه قريبا على احدى المنصات العربية الرقمية الجديدة.


 

حامد الشراب مسرح مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

موضوعات متعلقة

بشري تطرح ديو سلام عليكم مع المغني الأذربيجاني Azzamchik

أحمد خالد صالح أحدث المنضمين لفيلم الفستان الأبيض مع ياسمين رئيس

أخبار الفن.. زوجه مصطفى قمر تنضم لفيلمه.. وخالد عليش يستغيث لرؤية ابنته

في ذكرى ميلاد محرم فؤاد.. تعرف على حقيقة ارتباطه بميرفت أمين

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

درة أول الحاضرين .. بدء عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

زيدان: أفتقد الأدرينالين بالبعد عن التدريب

إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

في متناول الجميع.. وزيرة التخطيط تزف بشرى سارة للمصريين حول الأسعار قبل العيد

بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

نشر٨.. خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

والدته تدخلت سرا وهذا أجره في السنة.. مبابي يقترب من ريال مدريد

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ