عاجل
ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور أسيوط .. سكان شارع الرياض يستغيثون: مش عارفين نمشي من الباعة الجائلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يصف الجيش الروسي بالهش ويؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ما حدث في روسيا يظهر هشاشة الجيش والقوات الموالية له.

وأضاف ماكرون، أن الوضع في روسيا قابل للتطور ويجب أن نبقى يقظين ونواصل دعم أوكرانيا.

ووصف ماكرون الجيش الروسي بالجيش الهش، كما أنه يظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسي ⁧‫.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس الروسى إيمانويل ماكرون أوكرانيا دعم أوكرانيا جيش الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

رامي ربيعة يهدر ركلة جزاء ويحرم الأهلي من هدف التقدم أمام منتخب السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ