ماكرون يصف الجيش الروسي بالهش ويؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ما حدث في روسيا يظهر هشاشة الجيش والقوات الموالية له.

وأضاف ماكرون، أن الوضع في روسيا قابل للتطور ويجب أن نبقى يقظين ونواصل دعم أوكرانيا.

ووصف ماكرون الجيش الروسي بالجيش الهش، كما أنه يظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسي ⁧‫.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".