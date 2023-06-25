ناقد رياضي : فاروق جعفر يفتح النار على ابنه بعد التعاقد مع بيراميدز

نشر الناقد الرياضي عبد الحميد جلال تصريحات لـ فاروق جعفر والد سيف جعفر بعدما تعاقد مع نادي بيراميدز .

وكتب عبد الحميد جلال من خلال حسابه الخاص فيس بوك :" فاروق جعفر يفتح النار على نجله سيف بعد توقيعه لبيراميدز🚨:

⬅لم أكن أعرف أن سيف وقع لبيراميدز منذ فترة، لأن علاقتي به ليست على ما يرام في الوقت الحالي، لكني سأكون مستاءً لو تخلى عن الزمالك

⬅علمت من وكيل سيف أنه وقع لبيراميدز، وكنت غاضبًا منه حتى لو لم يكن الأمر بيده، كان عليه أن يتحدث معي

⬅لو رحل سيف عن الزمالك (أزعل منه وماكلموش)

⬅سيف جلس مع مسؤولي الزمالك منذ يومين، وكنت أعتقد أنه وقع على عقود التجديد

⬅ من غير المعقول أن يلعب سيف مباراة ثم يجلس على دكة البدلاء لفترة طويلة، الأموال ليست كل شيء، هناك من يبحث عن اللعب

"لا يجب عليه أن يوقع لبيراميدز حتى لو كان مظلومًا بعدم مشاركته في مباريات الزمالك بانتظام"".



وعلى جانب آخر تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.