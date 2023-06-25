مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

اعلن المستشار مرتضي منصور عن مفاجاه بشان ازمة سيف جعفر مع الزمالك .

وكتب مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد قليل الرد علي فتنة سيف جعفر

شهدت الآونة الأخيرة، أزمات عديدة خلال فترة انتقالات اللاعبين لاسيما داخل نادي الزمالك الذي دخل فى أزمة توقيع عقود انتقال سيف جعفر نجم الفارس الأبيض إلي صفوف نظيره فريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي.

ودخلت أزمة توقيع سيف جعفر، منعرجا خطيرا داخل نادي الزمالك بعدما وقع عقود انتقاله إلي صفوف نادي بيراميدز لمدة 4 سنوات قادمة.

ويواجه نادي الزمالك احتمالية تعرضه إلي عقوبة إيقاف القيد لفترتين إلي جانب إيقاف اللاعب من 4 إلي 6 شهور.

نادي الزمالك أعلن التحدى ورفض الأمر الواقع وأكد على عدم قدرة نادي بيراميدز تسجيل سيف جعفر ضمن قائمته في الميركاتو الصيفي.