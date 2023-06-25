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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«رياضة كفر الشيخ» تتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعدت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمسئولة عن متابعة حمامات السباحة، بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقريراً مفصلاً بالملاحظات عن مدى التزام الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

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يأتي هذا للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الضوابط وعوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصري لتأمين المسطحات المائية الذي يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وشدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تطبيق كافة الضوابط والمعايير الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لا سيما مع تزايد المترددين على الأندية ومراكز الشباب في استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية تزامنا مع العطلات وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار محروس، إلى أن اللجنة في متابعتها لحمام السباحة بنادي سيدي سالم أفادت بأن حمام السباحة غير مطابق لأنشطة التدريب على السباحة وأوصت بعدم استخدامه لغير الغرض المخصص لأجله كمنظر جمالي ونافورة فقط وأعدت تقارير بالملاحظات وتم إرسال صور من التقارير للجهة الإدارية المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأرسلت تنبيهات مشددة للأندية.

ولفت إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.

ومن جانبه، تابع عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، حمام سباحة نادى سخا في متابعة خاصة لتنفيذ عوامل الأمن والسلامة، مؤكدا أن اللجنة تشكلت من الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية رئيسا، الدكتور محمد محروس العضو الفني، رضا عبد الغني عضو فني إنشاءات، أسامة الطواب العضو القانوني، عبد الله السبكي عضو المراجعة الداخلية، وتابعت اللجنة تطبيق ضوابط ومعايير الكود المصري ومبادرة مصر بلا غرقى بحمام سباحة نادي بيلا أيضا ويستمر عمل اللجنة بشكل دوري للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بكافة حمامات السباحة في الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حمام السباحة حمامات السباحة جمال نور الدين

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