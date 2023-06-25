تفاصيل تدشين أكبر سوق للمنتجات الزراعية بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجرى تدشين سوق كبير في الدلتا الجديدة بطرق تكنولوجية حديثة تضاهي مساحتها 3 أضعاف سوق العبور، ولن يكون فيه وسيط بين التجار والمزارع.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه خلال 14 شهرًا من اليوم سيكون 2.2 مليون فدان دخلوا الخدمة وتم زراعة هذه المساحة بالكامل ضمن مشروع مستقبل مصر.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بدأت في 2017 خطة استراتيجية لتوفير المنتجات الزراعية بجودة عالية تنافس السلع الموجودة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ويجري لأنه يحتاج كل لحظة لتوفير الدولار، وغزا الصحراء وأحدث نقلة من خلال زراعة الصحراء وقاد ثورة خضراء لتوفير غذاء مصر .

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجرى إنشاء منطقة صناعية عملاقة، إضافة إلى صوامع تتسع لنصف مليون طن قمح، موضحا أن المشروعات الجديدة بها قمح، بنجر، ذرة صفراء، فول سوداني، شعير، بطاطس، طماطم، فاصوليا، بسلة، وكل الموالح

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إنشاء مجتمع سكني تنموي يتسع لنحو 3 ملايين أسرة، في مشروع مستقبل مصر يضم مدراس وجامعات ووحدات سكنية .

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع الدلتا الجديدة بمثابة امتداد عمراني لبعض المحافظات، مشيرا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تفيد الشعب لـ 200 سنة قادمة.