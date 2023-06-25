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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هندية
هندية

كشفت الفنانة هندية عن سبب اعتزالها للفن خلال استضافتها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي.

 

وقالت هندية: "أستاذ وحيد حامد لما عرف قالي إنتي مجنونة حد يعمل اللي إنتي بتقوليه ده، قلتله أخويا توفي قدام عيني، فرد قائلا: كلنا هنموت".

هندية:


وأضافت: “الصدمة كانت أكبر مني وقلت ممكن أموت في لحظة أنا كمان، وأستاذ وحيد حامد اتصل بيا عشان أنزل أروح فرح دينا وقالي بلاش عبط وأول ما قابلوني قالولي إيه ده مكنتش قادرة أبررلهم”.

 


وتحدثت هندية عن الفترة التي قضتها في الاعتزال قائلة: “قعدت في البيت ١٢ سنة معظم وقتي صلاة وعبادة، عملت ١١ عمرة غير الحج وتسبيح وقراءة قرآن، وكنت في وسط أخواتي وبعد ما اعتزلت ولاد اخواتي قالولي عاوزين ندخل الفن قاتلهم انتوا كنتوا رافضين أنا ادخل وقلتلهم ستوب لان الفن في مخاطر كتير جدا”.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

 

هندية

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