نشأت الديهي: بقول للمصريين اللي بيسافروا للخارج وينفقون بالدولار بلدكم أولى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تهدف إلى إعادة إظهار صوت الدول النامية، معقبًا: "كلمة السيسي في القمة تنم عن عمق قراءة المشهد الدولي، وصدق الرئيس السيسي في التعبير عما تعانيه الدول الناشئة والدول الإفريقية، الرئيس تحدث ببساطة، بيقول للدول المتقدمة أنتوا بتتكلموا كتير، ولا تنفذوا".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن صوت مصر في باريس كان مسموعًا، مشيرًا إلى أن زعماء العالم ينظرون إلى الرئيس السيسي على أنه إصلاحي، وهذا ما سمعه من مثقفين باريس، مشيرًا إلى أنه سأل أحد المسؤولين الكبار في مؤسسات التمويل الدولية عن وضع الاقتصادي المصري، فرد عليه قائلا: "لولا قوة الاقتصاد المصري، لما صمدت طوال السنوات الثلاث السابقة".



وأضاف: "بقول للمصريين الذين يسافروا إلى الخارج، وينفقون بالدولار واليورو ، بلدك أولى ، لدينا أثار وطبيعة غير موجودة في أي مكان في العالم، ".

